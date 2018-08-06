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  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija
  • Enostavna depilacija

Izdelek ni več na voljo

Satinelle EssentialKompaktni depilator

HP6423/00

4.7
| (318) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Enostavna depilacija
Philips Satinelle je prava rešitev za dolgotrajno gladko kožo. Nežno odstranjujte tudi dlačice dolžine 0,5 mm od korenin. Z žično uporabo in ergonomsko zasnovo ročaja omogoča enostavno depilacijo. Glavo lahko operete za optimalno higieno.
Poglej vse prednosti

Enostavna depilacija

  • za noge

  • 3 nastavki

  • Žični depilator

  • Ergonomski ročaj

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Depilator ima diske za nežno puljenje tudi samo 0,5 mm dolgih dlačic brez vlečenja kože.

Pralna depilacijska glava za dodatno higieno in preprosto čiščenje

Pralna depilacijska glava za dodatno higieno in preprosto čiščenje

Depilator ima pralno depilacijsko glavo. Glavo lahko snamete in očistite pod tekočo vodo za boljšo higieno

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

318

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

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