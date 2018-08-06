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Izdelek ni več na voljo
Satinelle
z brivno glavo
Depilator ima učinkovit depilacijski sistem, ki poskrbi za povsem gladko kožo več tednov
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
4.7
od 5
318
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1Choice
06/08/2018
Česká republika
Tento produkt doporučuji.
Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Kája
06/08/2018
Česká republika
Velká spokojenost
Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Pavla1988
03/08/2018
Česká republika
Doporučuji tento produkt
Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor