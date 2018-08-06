IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože
  • Enostavno do dolgotrajno gladke kože

Izdelek ni več na voljo

SatinelleDepilator

HP6403/00

4.7
| (318) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Enostavno do dolgotrajno gladke kože
Depilator Philips je prava rešitev za dolgotrajno gladke noge. Dlake popolnoma odstrani pri korenini, zato bodo vaše noge ostale gladke do štiri tedne.
Poglej vse prednosti

Hiter in učinkovit depilator

Enostavno do dolgotrajno gladke kože

  • Satinelle

  • z brivno glavo

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Depilator ima učinkovit depilacijski sistem, ki poskrbi za povsem gladko kožo več tednov

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!

Dodatna brivna glava

Dodatna brivna glava

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

318

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki