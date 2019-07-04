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Za dolgotrajno gladke noge
Depilator Philips je prava rešitev za dolgotrajno gladke noge. Dlake popolnoma odstrani pri korenini, zato bodo vaše noge ostale gladke do štiri tedne.
S pokrovčkom za učinkovito depilacijo
Pokrovček za učinkovito depilacijo nagne depilator v optimalni položaj in tako zagotavlja najučinkovitejše odstranjevanje dlak
Depilator ima učinkovit depilacijski sistem, ki poskrbi za povsem gladko kožo več tednov
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
4.6
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lelja
04/07/2019
Україна
Любимый эпилятор уже много лет
Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator
Ilona
04/01/2018
Україна
Продукт виконує свої функції на 100%
Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6402/00 Epilator