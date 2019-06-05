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Izdelek ni več na voljo
Noge
Depilator ima učinkovit depilacijski sistem, ki poskrbi za povsem gladko kožo več tednov
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
Dodatna nastavitev hitrosti za tanke dlačice in težko dostopna mesta
4.2
od 5
18
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
yankovas
05/06/2019
България
Удобен продукт
Използвам тази серия от дълги години. Доволна съм и го препоръчвам.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle
Dragee
18/01/2019
Magyarország
Nagyon elégedett vagyok a termékkel
Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Tavasztündér
18/01/2019
Magyarország
Kiváló termék
Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor