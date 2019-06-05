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  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
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  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge
  • Za dolgotrajno gladke noge

Izdelek ni več na voljo

SatinelleDepilator Satinelle

HP6400/00

4.2
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Za dolgotrajno gladke noge
Depilator Philips je prava rešitev za dolgotrajno gladke noge. Dlake popolnoma odstrani pri korenini, zato bodo vaše noge ostale gladke do štiri tedne.
Poglej vse prednosti

Hiter in učinkovit depilator

Za dolgotrajno gladke noge

  • Noge

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Učinkovit depilacijski sistem izpuli dlake pri koreninah

Depilator ima učinkovit depilacijski sistem, ki poskrbi za povsem gladko kožo več tednov

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!

Dve nastavitvi hitrosti za nežno depilacijo in najučinkovitejše rezultate

Dve nastavitvi hitrosti za nežno depilacijo in najučinkovitejše rezultate

Dodatna nastavitev hitrosti za tanke dlačice in težko dostopna mesta

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

18

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

05/06/2019

България

България

Удобен продукт

Използвам тази серия от дълги години. Доволна съм и го препоръчвам.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Епилатор Satinelle

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett vagyok a termékkel

Gyors,megbízható. Méreténél fogva utazás alkamával is könnyű bepakolni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Egyszerű kezelhetősége van,megbízható termék,régóta van használatban.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6400/00 Satinelle epilátor

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