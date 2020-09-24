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Izdelek ni več na voljo
Telo
Prirezovalna glava za uporabo na telesu je idealna za hitro urejanje na poti. 26 mm prirezovalna glava zagotavlja hitro in enostavno uporabo na manjših predelih telesa (npr. prsti, kolena).
Dovolj majhen, da ga lahko spravite v ročno torbico, in napaja ga baterija, zato ga lahko vzamete s sabo povsod. Priložena baterija AAA.
Prirezovalnik hitro očistite s priloženo ščetko za čiščenje in ga ohranite higienskega.
4.9
od 5
25
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pavla8
24/09/2020
Česká republika
Doporučuji
Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.
Prednosti
Malý, ale skvělý.
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
nanuna
05/06/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Moje pravá ruka
Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!
Prednosti
malý, tichý,pohledný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Super pomocník
Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.
Prednosti
Kompaktní a praktický
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři