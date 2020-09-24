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  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
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  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože
  • Na poti do gladke kože

Izdelek ni več na voljo

Prirezovalnik za urejanje

HP6392/00

4.9
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Na poti do gladke kože
Ostanite gladke. Kadar koli, kjer koli. Novi Philipsov prirezovalnik za na pot je diskreten pripomoček za nego telesa, ki omogoča hitro in enostavno odstranjevanje tudi najtanjših dlačic, medtem ko ste na poti. Priložena mu je ščetka za čiščenje za dodatno higieno.
Poglej vse prednosti

Prirezovalnik dlačic za hitro nego

Na poti do gladke kože

  • Telo

26 mm prirezovalna glava za enostavno odstranjevanje dlačic

26 mm prirezovalna glava za enostavno odstranjevanje dlačic

Prirezovalna glava za uporabo na telesu je idealna za hitro urejanje na poti. 26 mm prirezovalna glava zagotavlja hitro in enostavno uporabo na manjših predelih telesa (npr. prsti, kolena).

Dovolj majhen, da ga lahko vzamete kamorkoli

Dovolj majhen, da ga lahko vzamete kamorkoli

Dovolj majhen, da ga lahko spravite v ročno torbico, in napaja ga baterija, zato ga lahko vzamete s sabo povsod. Priložena baterija AAA.

Priložena je ščetka za higiensko čiščenje prirezovalnika

Priložena je ščetka za higiensko čiščenje prirezovalnika

Prirezovalnik hitro očistite s priloženo ščetko za čiščenje in ga ohranite higienskega.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

25

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/09/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.

Prednosti

Malý, ale skvělý.

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

05/06/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Moje pravá ruka

Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!

Prednosti

malý, tichý,pohledný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super pomocník

Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.

Prednosti

Kompaktní a praktický

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Ta ocena je bila podana za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

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