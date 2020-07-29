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  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
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  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje
  • Varno in enostavno britje

Izdelek ni več na voljo

SatinShave EssentialElektrični brivnik za mokro in suho britje

HP6342/00

4.6
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Varno in enostavno britje
S tem vsestranskim brivnikom lahko hitro, enostavno in varno brijete celotno telo. Skrivnost se skriva v majhni brivni glavi, ki brije hitro in hkrati ščiti kožo. Mehka in gladka koža po vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

Varno in enostavno britje

  • za noge

  • Brivnik z eno mrežico

  • Baterijsko delovanje

Varno britje za popolno zaščito kože

Varno britje za popolno zaščito kože

Nežna majhna brivna glava ščiti vašo kožo, ki bo po britju gladka in mehka

Ergonomski ročaj s profilom

Ergonomski ročaj s profilom

Za udobno uporabo

Mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho

Mokra in suha uporaba v kadi ali pod prho

Za nežno in udobno uporabo med kopanjem ali prhanjem z nedrsečim ročajem za optimalno mokro in suho uporabo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

18

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Prednosti

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Slabosti

Nemám co vytknout, spokojenost.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost po všech stránkách.

Doporučuji, zakoupila jsem i dceři, a i ta je spokojena.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

27/06/2015

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek je výborný.

S LadyShave HP6342 od Philipsu jsem velmi spokojená. Tento strojek je podle mých představ. Doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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