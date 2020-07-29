2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
za noge
Brivnik z eno mrežico
Baterijsko delovanje
Nežna majhna brivna glava ščiti vašo kožo, ki bo po britju gladka in mehka
Za udobno uporabo
Za nežno in udobno uporabo med kopanjem ali prhanjem z nedrsečim ročajem za optimalno mokro in suho uporabo.
4.6
od 5
18
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Prednosti
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Slabosti
Nemám co vytknout, spokojenost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Sandy
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost po všech stránkách.
Doporučuji, zakoupila jsem i dceři, a i ta je spokojena.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
kendy47
27/06/2015
Česká republika
Tento výrobek je výborný.
S LadyShave HP6342 od Philipsu jsem velmi spokojená. Tento strojek je podle mých představ. Doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení