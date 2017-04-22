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Izdelek ni več na voljo
1600 W
Zložljivo
Napetost za uporabo po vsem svetu
Potovalna torbica
Sušilnik z močjo 1600 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.
Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)