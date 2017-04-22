IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vedno odlični rezultati
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vedno odlični rezultati
  • Vedno odlični rezultati
  • Vedno odlični rezultati
  • Vedno odlični rezultati
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vedno odlični rezultati
  • Vedno odlični rezultati
  • Vedno odlični rezultati

Izdelek ni več na voljo

SalonDrySušilnik za lase

HP4940/00

5
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vedno odlični rezultati
Vedno ga vzemite s seboj. Sušilnik SalonDry Travel je tako majhen, da se prilega v vsako potovalno torbo. Zložljiv in enostavne uporabe, pa vendar suši z neverjetno močjo 1600 W. Ne morete si privoščiti, da bi ga pozabili doma.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Potovalni sušilnik za lase SalonDry

Vedno odlični rezultati

  • 1600 W

  • Zložljivo

  • Napetost za uporabo po vsem svetu

  • Potovalna torbica

1600 W za nežno sušenje

1600 W za nežno sušenje

Sušilnik z močjo 1600 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 348.8 kB
  • 15 April 2022

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 