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  • Hitro sušenje z vrhunskim leskom
  • Hitro sušenje z vrhunskim leskom
  • Hitro sušenje z vrhunskim leskom
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  • Hitro sušenje z vrhunskim leskom
  • Hitro sušenje z vrhunskim leskom

Izdelek ni več na voljo

DryCare EssentialSušilnik za lase

HP4935/22

4.8
| (62) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitro sušenje z vrhunskim leskom
Sušilnik za lase SalonDry Active ION združuje ionsko tehnologijo in 2000 W moči za sušenje – za hitro sušenje z dodanim leskom. Ali lahko sploh še kje najdete popolnejši sušilnik za lase?
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilnik za lase SalonDry Active ION

Hitro sušenje z vrhunskim leskom

  • Nega z ioni

  • 2000 W

  • 6 nastavitev za toploto in hitrost

  • Hladen zračni tok

Profesionalna moč 2000 W za popoln profesionalni volumen

Profesionalna moč 2000 W za popoln profesionalni volumen

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

6 prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature

6 prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

62

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

s vysoušečem jsem velice spokojená

s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

10/08/2013

Česká republika

Česká republika

I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.

Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

07/01/2022

България

България

Чудесен продукт!

Сешоарът ми служи вече безброй години, редовно, без да се е повреждал. Такива уреди харесвам, а не да ми се повредят веднага след изтичане на гаранцията!

Prednosti

Безотказен

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 