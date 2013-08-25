2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Nega z ioni
2000 W
6 nastavitev za toploto in hitrost
Hladen zračni tok
4.8
od 5
62
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jarka
25/08/2013
Česká republika
s vysoušečem jsem velice spokojená
s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Katka
10/08/2013
Česká republika
I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.
Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
АнаАна
07/01/2022
България
Чудесен продукт!
Сешоарът ми служи вече безброй години, редовно, без да се е повреждал. Такива уреди харесвам, а не да ми се повредят веднага след изтичане на гаранцията!
Prednosti
Безотказен
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)