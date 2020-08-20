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Izdelek ni več na voljo

SalonDry TravelPotovalni sušilnik za lase

HP4829/00

5

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Profesionalni rezultati vedno in povsod

Sušilnik za lase SalonDry Travel z močjo 2000 W ima vse, kar potrebujete za profesionalno oblikovano pričesko, kamorkoli ste namenjeni.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Potovalni sušilnik za lase SalonDry

Profesionalni rezultati vedno in povsod

  • 2000 W

  • Zložljivo

  • Dvojna napetost

Profesionalna moč 2000 W za popolno pričesko

Profesionalna moč 2000 W za popolno pričesko

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2000 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za skrbno sušenje

2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za skrbno sušenje

Skrbno sušenje z 2 prilagodljivima nastavitvama hitrosti

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot zagotavlja močan sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in utrditev pričeske.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Prednosti

так, дуже надійний

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum uporabe 2018-08-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum uporabe 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 