Izdelek ni več na voljo
Profesionalni rezultati vedno in povsod
Sušilnik za lase SalonDry Travel z močjo 2000 W ima vse, kar potrebujete za profesionalno oblikovano pričesko, kamorkoli ste namenjeni.
2000 W
Zložljivo
Dvojna napetost
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2000 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in oblikovanje pričeske.
Skrbno sušenje z 2 prilagodljivima nastavitvama hitrosti
Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot zagotavlja močan sunek hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in utrditev pričeske.
5.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Prednosti
так, дуже надійний
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum uporabe 2018-08-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum uporabe 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)