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Izdelek ni več na voljo

Večnamenski oblikovalnik

HP4698/22

4.3

| (9) Ocene

Več slogov oblikovanja, stalna nega

Salon SuperStylist vam nudi vsestranskost pri oblikovanju sodobnih pričesk za vsako priložnost.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Z oblikovanjem SalonSuper Stylist oblikujte pričesko po želji

Več slogov oblikovanja, stalna nega

  • SalonSuper Stylist

13-delni komplet za neomejeno vsestranskost pri oblikovanju

13-delni komplet za neomejeno vsestranskost pri oblikovanju

Vsestranski pripomočki za oblikovanje vam omogočajo oblikovanje vseh pričesk, ki si jih zamislite. Bodite ustvarjalni!

5 pričesk: ravni lasje, veliki kodri, svedrčki, drobni kodri in valoviti lasje

5 pričesk: ravni lasje, veliki kodri, svedrčki, drobni kodri in valoviti lasje

.

Keramična prevleka preprečuje sprijemanje in enakomerno razprši toploto

Keramična prevleka preprečuje sprijemanje in enakomerno razprši toploto

Keramična prevleka preprečuje sprijemanje las in enakomerno razprši toploto.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

9

Ocene

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Prednosti

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/10 Мультистайлер

Datum uporabe 2018-11-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/10 Мультистайлер

Datum uporabe 2018-11-06

23/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler

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