Izdelek ni več na voljo
HP4698/22
Več slogov oblikovanja, stalna nega
Salon SuperStylist vam nudi vsestranskost pri oblikovanju sodobnih pričesk za vsako priložnost.
SalonSuper Stylist
Vsestranski pripomočki za oblikovanje vam omogočajo oblikovanje vseh pričesk, ki si jih zamislite. Bodite ustvarjalni!
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Keramična prevleka preprečuje sprijemanje las in enakomerno razprši toploto.
4.3
od 5
9
Ocene
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Prednosti
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/10 Мультистайлер
Datum uporabe 2018-11-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/10 Мультистайлер
Datum uporabe 2018-11-06
Czesio87
23/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4698/22 Multi-Styler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)