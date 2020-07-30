IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Posnetek z enim izdelkom

Izdelek ni več na voljo

Ravnalnik las

HP4686/22

5

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Oblikovanje ravnih pričesk še ni bilo tako enostavno

Ukrotite svoje lase z ravnalnikom las SalonStyle & Control. Z naprednima keramičnima ploščama s turmalinom in temperaturo 230 ºC za profesionalne rezultate boste brez težav oblikovali čudovito sijoče in gladke pričeske.

Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ravnalnik las SalonStyle & Control

Oblikovanje ravnih pričesk še ni bilo tako enostavno

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja

Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

Prilagodljive nastavitve temperature za gladke pričeske pri vseh vrstah las

Prilagodljive nastavitve temperature omogočajo hitro in preprosto spreminjanje temperature za oblikovanje pričeske od nizke do visoke. Tako lahko izberete popolno temperaturo za svojo vrsto las in potrebe ter vedno znova ustvarite gladko pričesko po vaši meri.

Samodejni izklop po 60 minutah

Samodejni izklop po 60 minutah

Nekateri ravnalniki in kodralniki imajo funkcijo samodejnega izklopa. Ta vam omogoča, da ste lahko popolnoma mirni. Če aparat pustite vklopljen, se po 60 minutah samodejno izklopi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Prednosti

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Slabosti

Не має

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum uporabe 2018-07-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum uporabe 2018-07-30

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener

28/04/2018

Україна

Україна

Со своей задачей справляется

Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 