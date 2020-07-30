Izdelek ni več na voljo
Oblikovanje ravnih pričesk še ni bilo tako enostavno
Ukrotite svoje lase z ravnalnikom las SalonStyle & Control. Z naprednima keramičnima ploščama s turmalinom in temperaturo 230 ºC za profesionalne rezultate boste brez težav oblikovali čudovito sijoče in gladke pričeske.
Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.
Prilagodljive nastavitve temperature omogočajo hitro in preprosto spreminjanje temperature za oblikovanje pričeske od nizke do visoke. Tako lahko izberete popolno temperaturo za svojo vrsto las in potrebe ter vedno znova ustvarite gladko pričesko po vaši meri.
Nekateri ravnalniki in kodralniki imajo funkcijo samodejnega izklopa. Ta vam omogoča, da ste lahko popolnoma mirni. Če aparat pustite vklopljen, se po 60 minutah samodejno izklopi.
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Prednosti
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Slabosti
Не має
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum uporabe 2018-07-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum uporabe 2018-07-30
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener
Izida
28/04/2018
Україна
Со своей задачей справляется
Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4686/22 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)