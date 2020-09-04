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Izdelek ni več na voljo

Oblikovalnik pričesk

HP4674/00

4.8

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vsak dan gladka, lesketajoča pričeska po želji

Zdaj lahko imate vsak dan gladke in bleščeče lase. SalonAirstylist Ion z močjo 1000 W združuje ionsko tehnologijo, štiri nastavke za oblikovanje in profesionalno moč, s katero se lahko za vedno poslovite od nakodranih las

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Salon Airstylist Ion

Vsak dan gladka, lesketajoča pričeska po želji

  • 1000 W

  • Keramika

  • 4 nastavki

Moč 1000 W za profesionalne rezultate

Moč 1000 W za profesionalne rezultate

Oblikovalnik pričesk ima grelnik z močjo 1000 W, ki proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja.

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Krtača s pogrezljivimi ščetinami za preprosto kodranje

Krtača s pogrezljivimi ščetinami za preprosto kodranje

Ta za oblikovalnik enostavne uporabe je hkrati krtača za oblikovanje in kodralnik. S pritiskom gumba se ščetine pogreznejo v krtačo, zato lahko oblikovalnik brez težav izvlečete iz las. Rezultat so čudoviti prožni kodri.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod ispunjava sve moje potrebe

Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Datum uporabe 2019-08-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Datum uporabe 2019-08-04

13/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četka za kosu

Najbolja četka za kosu, jednostavno oblikovanje kose i brzo sušenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Datum uporabe 2019-07-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje

Datum uporabe 2019-07-13

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Kulmofén

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Kulmofén

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 