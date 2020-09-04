Izdelek ni več na voljo
Vsak dan gladka, lesketajoča pričeska po želji
Zdaj lahko imate vsak dan gladke in bleščeče lase. SalonAirstylist Ion z močjo 1000 W združuje ionsko tehnologijo, štiri nastavke za oblikovanje in profesionalno moč, s katero se lahko za vedno poslovite od nakodranih las
1000 W
Keramika
4 nastavki
Oblikovalnik pričesk ima grelnik z močjo 1000 W, ki proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja.
Oblikovanje pričeske z ioni omogoča protistatično sušenje. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Ta za oblikovalnik enostavne uporabe je hkrati krtača za oblikovanje in kodralnik. S pritiskom gumba se ščetine pogreznejo v krtačo, zato lahko oblikovalnik brez težav izvlečete iz las. Rezultat so čudoviti prožni kodri.
4.8
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sanjalica2107
04/09/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod ispunjava sve moje potrebe
Ovaj aparat je jedna od mojih najboljih investicija. Sušenje i oblikovanje frizure s ovim aparatom je stvarno pjesma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Datum uporabe 2019-08-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Datum uporabe 2019-08-04
Sanjalica21
13/08/2020
Hrvatska
Najbolja četka za kosu
Najbolja četka za kosu, jednostavno oblikovanje kose i brzo sušenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Datum uporabe 2019-07-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Aparat za sušenje i oblikovanje
Datum uporabe 2019-07-13
MarieMajka
01/08/2018
Česká republika
Spokojenost
I po letech funguje bez problémů, žádné výhrady nemám.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Kulmofén
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP4674/00 Kulmofén
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)