2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
220 °C
Z nano diamantno keramično prevleko
Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro izbiro želene funkcije ali prilagoditev temperature za oblikovanje z uporabo digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven način izberete idealno temperaturo za določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je popolna pričeska s pritiskom na gumb.
Visoka temperatura omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz, kot da bi ravnokar stopili iz frizerskega salona.
Poleg tega, da so diamanti dekletov najboljši prijatelj, je tudi dokazano, da imajo najbolj trdo površino. To znanje smo uporabili za izboljšanje naših keramičnih ravnalnih plošč. Te napredne nano diamantne keramične ravnalne plošče zagotavljajo optimalni prenos toplote in zelo gladko površino, odporno proti praskam, za izjemno gladko drsenje in čudovite sijoče rezultate.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Elll
31/08/2017
България
Издръжливост
Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса
marta25
06/01/2016
Polska
Wart swojej ceny :)
Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
v primerjavi z modelom HP4669/07