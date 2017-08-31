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  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
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  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
  • Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati

Izdelek ni več na voljo

SalonStraight SonicRavnalnik las

HP4666/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati
SalonStraight Sonic združuje napredno tehnologijo zvočnih vibracij z nano diamantnima keramičnima ploščama in profesionalno temperaturo 220 ºC za 30 % hitrejše ravnanje in vrhunsko gladke rezultate.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

SalonStraight Sonic

Profesionalna hitrost, profesionalni rezultati

  • 220 °C

  • Z nano diamantno keramično prevleko

Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Digitalna nastavitev toplote za gladko pričesko pri vseh vrstah las

Digitalna nastavitev toplote omogoča hitro izbiro želene funkcije ali prilagoditev temperature za oblikovanje z uporabo digitalnega zaslona, zato lahko na enostaven način izberete idealno temperaturo za določeno vrsto las in potrebe. Rezultat je popolna pričeska s pritiskom na gumb.

Temperatura za profesionalno oblikovanje 220 °C za popolno pričesko

Temperatura za profesionalno oblikovanje 220 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz, kot da bi ravnokar stopili iz frizerskega salona.

Nano diamantne keramične plošče za izjemno gladko drsenje in sijoče rezultate

Poleg tega, da so diamanti dekletov najboljši prijatelj, je tudi dokazano, da imajo najbolj trdo površino. To znanje smo uporabili za izboljšanje naših keramičnih ravnalnih plošč. Te napredne nano diamantne keramične ravnalne plošče zagotavljajo optimalni prenos toplote in zelo gladko površino, odporno proti praskam, za izjemno gladko drsenje in čudovite sijoče rezultate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

31/08/2017

България

България

Издръжливост

Philips SalonStraight Sonic Преса за изправяне на коса HP4666/00 220°C Нанодиамант Керамика е закупена преди 7 години, но все още работи безупречно. Използва се постоянно (между 8-10 пъти месечно) през този период от време. Кабелът е поправян, едва тази година се наложи, заради ползването явно даваше накъсо някъде. След поправката пресата се използва отново по същия начин. Много съм доволна от продукта.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Преса за изправяне на коса

06/01/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny :)

Prostownicę używam od 2010 roku czyli niedługo będzie 6 lat :) Prostuje włosy szybko, włosy nie są tak zniszczone, efekt utrzymuje sie długo :) Mam włosy kręcone i grube i wystarczy 1-2 pociągnięcia a włosy są idealnie proste, nie skręcają się po wyjściu na dwór :) Dzięki wibracjom włosy prostuje się jeszcze szybciej :) POLECAM!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. v primerjavi z modelom HP4669/07