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Dodatek za Airfryer Komplet za peko na žaru XXL
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HD9959/00
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S tem posebnim kompletom za peko na žaru za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše jedi z žara. Postanite mojster enostavne, hitre in zdrave priprave okusnega mesa in zelenjave na žaru.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim