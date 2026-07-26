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Dodatek za Airfryer Komplet za peko na žaru XXL

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Dodatek za AirfryerKomplet za peko na žaru XXL

HD9959/00

Dodatek za Airfryer Komplet za peko na žaru XXL

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S tem posebnim kompletom za peko na žaru za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše jedi z žara. Postanite mojster enostavne, hitre in zdrave priprave okusnega mesa in zelenjave na žaru.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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