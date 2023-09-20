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Izdelek ni več na voljo
Komplet za peko na žaru
1 pekač za peko na žaru
6 nabodal
1 knjižica z recepti
Pekač za peko na žaru XXL in luknjasta površina s prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti prijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje posode za peko na žaru.
Uporabite nabodala za pripravo zelenjavnih ali mesnih ražnjičev.
Priložena je knjižica s kuharskimi nasveti, recepti za začetnike in časi pečenja za Airfryer
3.6
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Prednosti
Snažší údržba než základní mřížka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Prednosti
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL