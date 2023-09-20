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  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru
  • Komplet za peko na žaru

Izdelek ni več na voljo

Dodatek za AirfryerKomplet za peko na žaru XXL

HD9951/00

3.6
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Komplet za peko na žaru
S posebnim kompletom za peko na žaru za Philips Airfryer boste pripravili raznolike jedi.
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Dodatki in nasveti za peko na žaru z Airfryerjem

Komplet za peko na žaru

  • Komplet za peko na žaru

  • 1 pekač za peko na žaru

  • 6 nabodal

  • 1 knjižica z recepti

Pekač za peko na žaru z dnom proti prijemanju se popolnoma prilega Airfryerju XXL

Pekač za peko na žaru XXL in luknjasta površina s prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti prijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje posode za peko na žaru.

6 nabodal za pripravo posebnih jedi na žaru

Uporabite nabodala za pripravo zelenjavnih ali mesnih ražnjičev.

Knjižica za izpopolnitev priprave na žaru

Knjižica za izpopolnitev priprave na žaru

Priložena je knjižica s kuharskimi nasveti, recepti za začetnike in časi pečenja za Airfryer

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.6

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Prednosti

Snažší údržba než základní mřížka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Prednosti

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

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