2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Primerna za serijo HD962X
Primerna za serijo HD964X
Vsestranska priprava
Površina proti sprijemanju
Odkrijte nov način pečenja hrane na žaru zahvaljujoč edinstveni površini te posode za žar Airfryer. Zaradi tehnologije TurboStar Rapid Air je pečena hrana bolj zdrava, saj jo lahko pečete z manj ali brez olja.
Luknjasta površina omogoča, da odvečna maščoba med pečenjem enostavno izteče.
Zaradi površine proti sprijemanju lahko pečeno hrano vzamete iz posode enako enostavno, kot ste jo postavili vanjo. Tako dobite popolno pečeno meso, pripravite pa lahko tudi najobčutljivejše vrste hrane, kot so ribe in zelenjava.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ИннаК
20/12/2017
Україна
Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.
Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Posoda za žar uporablja snemljiv ročaj EasyClick standardne košare cvrtnika Airfryer.