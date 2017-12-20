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  • Za okusno in zdravo peko in cvrtje

Izdelek ni več na voljo

Dodatna posoda za žar za Airfryer

HD9940/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Za okusno in zdravo peko in cvrtje
Tehnologija TurboStar Rapid Air ter luknjasta površina z robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti sprijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje.
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Posoda za žar za Airfryer

Za okusno in zdravo peko in cvrtje

  • Primerna za serijo HD962X

  • Primerna za serijo HD964X

  • Vsestranska priprava

  • Površina proti sprijemanju

Luknjasta površina za popoln pretok zraka med pečenjem na žaru

Odkrijte nov način pečenja hrane na žaru zahvaljujoč edinstveni površini te posode za žar Airfryer. Zaradi tehnologije TurboStar Rapid Air je pečena hrana bolj zdrava, saj jo lahko pečete z manj ali brez olja.

Odvečna maščoba izteče skozi luknjasto površino

Luknjasta površina omogoča, da odvečna maščoba med pečenjem enostavno izteče.

Vrhunska posoda proti sprijemanju za enostavno odstranjevanje hrane

Zaradi površine proti sprijemanju lahko pečeno hrano vzamete iz posode enako enostavno, kot ste jo postavili vanjo. Tako dobite popolno pečeno meso, pripravite pa lahko tudi najobčutljivejše vrste hrane, kot so ribe in zelenjava.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/12/2017

Україна

Україна

Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.

Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

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Omejitve odgovornosti

  1. Posoda za žar uporablja snemljiv ročaj EasyClick standardne košare cvrtnika Airfryer.