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Viva Collection Airfryer
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HD9925/00
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S tem posebnim pripomočkom za peko Philips HD9925/00 lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Enostavno, hitro in zdravo pecite okusne torte, kruh, gratinirane jedi, pite in še veliko več.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim
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