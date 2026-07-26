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Viva Collection Airfryer

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Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

Viva Collection Airfryer

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S tem posebnim pripomočkom za peko Philips HD9925/00 lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Enostavno, hitro in zdravo pecite okusne torte, kruh, gratinirane jedi, pite in še veliko več.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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