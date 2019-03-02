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  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
  • Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko
S tem posebnim pripomočkom za peko Philips HD9925/00 lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Enostavno, hitro in zdravo pecite okusne torte, kruh, gratinirane jedi, pite in še veliko več.
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Dodatek za Airfryer

Nastavek za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko

  • Pripomoček za peko

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Snemljiva predal in košara za hrano imata premaz proti sprijemanju in ju lahko enostavno operete v pomivalnem stroju.

Pripomoček za peko za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko

Pripomoček za peko za pripravo vseh vaših najljubših receptov za peko

S tem posebnim pripomočkom za peko Philips lahko pripravite vse najljubše recepte. Enostavno, hitro in zdravo pecite okusne torte, kruh, gratinirane jedi, pite in še veliko več.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

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