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Izdelek ni več na voljo
Pripomoček za peko
Snemljiva predal in košara za hrano imata premaz proti sprijemanju in ju lahko enostavno operete v pomivalnem stroju.
S tem posebnim pripomočkom za peko Philips lahko pripravite vse najljubše recepte. Enostavno, hitro in zdravo pecite okusne torte, kruh, gratinirane jedi, pite in še veliko več.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9925/00 Мультипіч