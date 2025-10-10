Uživajte v vroči vodi. Vsak dan, v stilu.
Z elegantnim grelnikom vode Philips serije 3000 si lahko preprosto pripravite tople napitke ali priljubljene jedi. Priprava je še lažja zaradi prostornine 1,7 l in osvetljenega okenca. Prefinjena zasnova v vsak dom prinaša subtilno moderen slog.
Raziščite komplet za zajtrk serije 3000
Jedi in topli napitki na vaš način
Prefinjena zasnova za vsako kuhinjo
Raziščite celotni komplet za zajtrk serije 3000 z ujemajočim se opekačem kruha in kavnim aparatom. Oblikovan za začetek dneva v vašem slogu.
Velik, 1,7-litrski grelnik vode celotni družini omogoča prijetno kuhanje čaja ali pripravo večerje.
Ploščati grelnik iz nerjavnega jekla je skrit za hitrejše gretje in lažje čiščenje. Tako bo voda sveža in čista pred, med in po vsaki uporabi.
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4.8
od 5
68
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Preverjen kupec
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
Ta ocena je bila podana za 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Ta ocena je bila podana za 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Mateusz Ziąbek
11/05/2025
Polska
Preverjen kupec
Dobry sprzęt w świetnej cenie
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Używam kilka tygodni. Najlepsza rzecz w tym czajniku to otwierana na przycisk pokrywka. Poza tym gotuje szybko i cena jest bardzo konkurencyjna. Zużywa dużo prądu. Ogólnie polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny
zsanimami_4912
01/05/2025
Magyarország
Ajánlom ezt a terméket.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Egy öttagú családnak tökéletes választás. Nagyon gyors teljesítményű. Könnyen használható, trendi. Bármely korosztály biztonsággal használhatja. Tisztíthatóság szempontjából is megfelelő.
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete