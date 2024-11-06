2 leti garancije
Raziščite celoten komplet za zajtrk serije 3000
Različne jedi in vsi topli napitki, pripravljeni na vaš način
Prefinjena zasnova za vsako kuhinjo
Raziščite celotni komplet za zajtrk serije 3000 z ujemajočim se opekačem kruha in kavnim aparatom. Oblikovan za začetek dneva v vašem slogu.
Velik, 1,7-litrski grelnik vode celotni družini omogoča prijetno kuhanje čaja ali pripravo večerje.
Ploščati grelnik iz nerjavnega jekla je skrit za hitrejše gretje in lažje čiščenje. Tako bo voda sveža in čista pred, med in po vsaki uporabi.
4.7
od 5
100
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kreativka123
06/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode!
Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
06/01/2023
Slovenija
Odličen kotliček
Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!
Prednosti
Izdelava, hitrost gretja...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Prednosti
objem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica