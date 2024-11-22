2 leti garancije
Varno in učinkovito gretje vode
Lep videz, preprosta uporaba
Prostornina 1,7 l za družinsko porcijo
Čaje, kave, otroško hrano, kakav, instantne rezance in še več lahko priročno segrejete na različne temperature. Grelnik vode z uravnavanjem temperature nudi 6 nastavitev temperature od 40 do 100 °C za idealno in varno postrežbo jedi in napitkov.
Ko grelnik vode doseže želeno temperaturo, naša pametna funkcija za ohranjanje toplote to temperaturo natančno ohranja, zato vode ni potrebno ponovno segrevati.
Ni treba čakati, da se zunanjost grelnika vode ohladi. Grelnik vode z uravnavanjem temperature ima dvojni sloj s toplotno izolacijo, ki vedno zagotavlja na dotik hladno zunanjost aparata in hkrati v sebi ohranja vročo vodo za dolge požirke udobja.
5.0
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Prednosti
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
DELICE84
21/11/2024
Slovenija
Lep in hiter
Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.
Prednosti
Hiter
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
andrijs
23/09/2025
Україна
Preverjen kupec
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками