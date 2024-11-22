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  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
  • Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature

Serija 7000Grelnik vode z dvojno steno

HD9396/90

5
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature
Ali ste vedeli, da so vaši najljubši napitki, juhe in rezanci okusnejši, če so segreti na določeno temperaturo? Naš grelnik vode z dvojno steno in nadzorom temperature segreje vsebino do ustrezne temperature, medtem ko zunaj ostane hladen na dotik.
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Enostavno upravljanje z zaslonom na ročaju

Več kot 10 jedi in napitkov ravno prave temperature

  • Varno in učinkovito gretje vode

  • Lep videz, preprosta uporaba

  • Prostornina 1,7 l za družinsko porcijo

Več kot 10 jedi in napitkov

Več kot 10 jedi in napitkov

Čaje, kave, otroško hrano, kakav, instantne rezance in še več lahko priročno segrejete na različne temperature. Grelnik vode z uravnavanjem temperature nudi 6 nastavitev temperature od 40 do 100 °C za idealno in varno postrežbo jedi in napitkov.

Funkcija ohranjanja toplote

Funkcija ohranjanja toplote

Ko grelnik vode doseže želeno temperaturo, naša pametna funkcija za ohranjanje toplote to temperaturo natančno ohranja, zato vode ni potrebno ponovno segrevati.

Varno na dotik

Varno na dotik

Ni treba čakati, da se zunanjost grelnika vode ohladi. Grelnik vode z uravnavanjem temperature ima dvojni sloj s toplotno izolacijo, ki vedno zagotavlja na dotik hladno zunanjost aparata in hkrati v sebi ohranja vročo vodo za dolge požirke udobja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Prednosti

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

21/11/2024

Slovenija

Slovenija

Lep in hiter

Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.

Prednosti

Hiter

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

23/09/2025

Україна

Україна

Preverjen kupec

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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