2 leti garancije
Varno in učinkovito gretje vode
Zmogljivost in prefinjena zasnova
Prostornina 1,7 l za družinsko porcijo
Ni treba čakati, da se zunanjost grelnika vode ohladi. Grelnik vode z dvojno steno ima sloj toplotne izolacije, ki zagotavlja hladno zunanjost aparata in hkrati v sebi dolgo ohranja vročo vodo.
Vgrajeni regulator Strix poskrbi za samodejni izklop, ko v grelniku vode ni več vode ali ga dvignete s podstavka. Tako se zmanjša nevarnost povretja vode, zaradi česar bi se lahko grelnik vode pokvaril, in prepreči prekomerno porabo energije.
Zagotovite si vedno varno in čisto postrežbo napitkov. Grelnik vode je izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v prehrani, kar zagotavlja najvišjo stopnjo higiene in odpornosti na rjavenje.
5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Prednosti
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Del promocije
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000