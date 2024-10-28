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  • Vroč znotraj, hladen zunaj
  • Vroč znotraj, hladen zunaj
  • Vroč znotraj, hladen zunaj
  • Vroč znotraj, hladen zunaj
  • Vroč znotraj, hladen zunaj
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Serija 5000Grelnik vode z dvojno steno

HD9395/90

5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vroč znotraj, hladen zunaj
Priročno segrevanje z grelnikom vode z dvojno steno – trajna toplota, vrhunska varnost zaradi dvojne stene in energetska učinkovitost s funkcijo oznake za skodelice. Notranja posoda je izdelana iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v prehrani, kar zagotavlja higieno in dolgo življenjsko dobo izdelka.
Poglej vse prednosti

Dvojna stena z gladko notranjostjo iz nerjavečega jekla

Vroč znotraj, hladen zunaj

  • Varno in učinkovito gretje vode

  • Zmogljivost in prefinjena zasnova

  • Prostornina 1,7 l za družinsko porcijo

Grelnik vode z dvojno steno in izolacijskim slojem

Grelnik vode z dvojno steno in izolacijskim slojem

Ni treba čakati, da se zunanjost grelnika vode ohladi. Grelnik vode z dvojno steno ima sloj toplotne izolacije, ki zagotavlja hladno zunanjost aparata in hkrati v sebi dolgo ohranja vročo vodo.

Zaščita pred delovanjem brez vode z regulatorjem Strix

Zaščita pred delovanjem brez vode z regulatorjem Strix

Vgrajeni regulator Strix poskrbi za samodejni izklop, ko v grelniku vode ni več vode ali ga dvignete s podstavka. Tako se zmanjša nevarnost povretja vode, zaradi česar bi se lahko grelnik vode pokvaril, in prepreči prekomerno porabo energije.

Nerjaveče jeklo, primerno za uporabo v prehrani, zagotavlja higieno in preprečevanje rjavenja

Nerjaveče jeklo, primerno za uporabo v prehrani, zagotavlja higieno in preprečevanje rjavenja

Zagotovite si vedno varno in čisto postrežbo napitkov. Grelnik vode je izdelan iz nerjavečega jekla, primernega za uporabo v prehrani, kar zagotavlja najvišjo stopnjo higiene in odpornosti na rjavenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Prednosti

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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