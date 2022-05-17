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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance CollectionKovinski grelnik vode – uprav. temp., ohran. toplote

HD9359/90

4.7

| (103) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Od zelenega čaja do otroške hrane

Različni napitki in sestavine zahtevajo različne temperature vode, da postanejo kar najbolj okusne. Z gumbi prednastavitev na podstavku tega elegantnega kotlička postane izbira prave temperature enostavna.

Poglej vse prednosti

Z upravljanjem temperature in funkcijo ohranjanja toplote

Od zelenega čaja do otroške hrane

  • Kovina

  • 1,7 l

  • Vzmetni pokrov

4 gumbi s prednastavitvami za izbiranje napitkov in sestavin

4 gumbi s prednastavitvami za izbiranje napitkov in sestavin

Prednastavljene temperature so 40, 60, 80 in 100 °C in poskrbijo, da je temperatura otroškega mleka, čaja, instant kave, juhe ali rezancev ravno pravšnja. Za najprimernejše temperature za pripravo najokusnejšega napitka glejte navodila proizvajalca napitka.

Funkcija ohranjanja toplote ohranja toploto vode na nastavljeni temperaturi*

Funkcija ohranjanja toplote vzdržuje izbrano temperaturo vode v grelniku vode. Vode vam tako ni treba ponovno zavreti.

Prihranite do 69 % energije z upoštevanjem oznak za skodelice

Prihranite do 69 % energije z upoštevanjem oznak za skodelice

Priročni indikatorji nivoja vode in indikator za število skodelic vam pomagajo, da zavrete samo toliko vode, kot je potrebujete, s čimer prihranite energijo (za eno skodelico potrebujete 250 ml vode, ne 1 l) in vodo ter pomagate prispevati k boljšemu okolju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

103

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.

Prednosti

Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2021-11-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2021-11-17

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

výrobek splňuje vše co jsem chtěl

výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design

Prednosti

vaří na požadovanou teplotu

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2021-04-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2021-04-10

12/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vše prostě nenápadně funguje

Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.

Prednosti

Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.

Slabosti

Žádné jsem nezaznamenal

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2020-02-12

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum uporabe 2020-02-12

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Omejitve odgovornosti

  1. Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo 30 minut pri izbrani temperaturi z dovoljenim odstopanjem ± 5 °C za izbrano temperaturo pod 100 °C. Ko je izbrana temperatura 100 °C, vodo ohranja pri temperaturi med 90 °C in 100 °C, da ne zavre znova.

  2. 25 % večji od običajnega kovinskega grelnika vode Philips HD9320.