Od zelenega čaja do otroške hrane
Različni napitki in sestavine zahtevajo različne temperature vode, da postanejo kar najbolj okusne. Z gumbi prednastavitev na podstavku tega elegantnega kotlička postane izbira prave temperature enostavna.
Kovina
1,7 l
Vzmetni pokrov
Prednastavljene temperature so 40, 60, 80 in 100 °C in poskrbijo, da je temperatura otroškega mleka, čaja, instant kave, juhe ali rezancev ravno pravšnja. Za najprimernejše temperature za pripravo najokusnejšega napitka glejte navodila proizvajalca napitka.
Funkcija ohranjanja toplote vzdržuje izbrano temperaturo vode v grelniku vode. Vode vam tako ni treba ponovno zavreti.
Priročni indikatorji nivoja vode in indikator za število skodelic vam pomagajo, da zavrete samo toliko vode, kot je potrebujete, s čimer prihranite energijo (za eno skodelico potrebujete 250 ml vode, ne 1 l) in vodo ter pomagate prispevati k boljšemu okolju.
4.7
od 5
103
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BaryBury
17/05/2022
Česká republika
Skvělý pomocník
Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.
Prednosti
Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2021-11-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2021-11-17
Kamba
10/05/2022
Česká republika
výrobek splňuje vše co jsem chtěl
výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design
Prednosti
vaří na požadovanou teplotu
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2021-04-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2021-04-10
Honza123456789
12/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Vše prostě nenápadně funguje
Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.
Prednosti
Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.
Slabosti
Žádné jsem nezaznamenal
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2020-02-12
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum uporabe 2020-02-12
Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo 30 minut pri izbrani temperaturi z dovoljenim odstopanjem ± 5 °C za izbrano temperaturo pod 100 °C. Ko je izbrana temperatura 100 °C, vodo ohranja pri temperaturi med 90 °C in 100 °C, da ne zavre znova.
25 % večji od običajnega kovinskega grelnika vode Philips HD9320.