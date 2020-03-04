Izdelek ni več na voljo
Elegantna zasnova za dolgotrajno uporabo
Pametna zasnova grelnika vode vam omogoča pregled nad količino vode z vsakega kota, mikromrežasti filter pa učinkovito filtrira vodni kamen. Zanesljivo in učinkovito gretje vode ter ima dolga življenjska doba.
1,5 l
2200 W
Plastika
Zaradi prosojnega ohišja je indikator nivoja vode jasno viden z vsakega kota. Elegantni trakovi označujejo tudi količino vode in kozarcev.
Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.
Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.
Nagrade
4.8
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
PAVELLA
04/03/2020
România
Preverjen kupec
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник