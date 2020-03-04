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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionGrelnik vode

HD9334/11

4.8

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Elegantna zasnova za dolgotrajno uporabo

Pametna zasnova grelnika vode vam omogoča pregled nad količino vode z vsakega kota, mikromrežasti filter pa učinkovito filtrira vodni kamen. Zanesljivo in učinkovito gretje vode ter ima dolga življenjska doba.

Poglej vse prednosti

Prozorna posoda za učinkovit nadzor nad vrenjem

Elegantna zasnova za dolgotrajno uporabo

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastika

360-stopinjski intuitivni indikator nivoja vode

360-stopinjski intuitivni indikator nivoja vode

Zaradi prosojnega ohišja je indikator nivoja vode jasno viden z vsakega kota. Elegantni trakovi označujejo tudi količino vode in kozarcev.

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-612378

Ocene

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4.8

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

04/03/2020

România

România

Preverjen kupec

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9334/11 Чайник

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