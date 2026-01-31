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  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
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  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova

Izdelek ni več na voljo

Grelnik vode

HD9324/50

Trpežna zasnova

Električni grelnik vode elegantne kovinske zasnove šampanjske barve je izdelan iz nerjavnega jekla in zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je varen in ima dolgo življenjsko dobo

Poglej vse prednosti

Zasnovan za dolgo obstojnost

Trpežna zasnova

  • 1,7 litra

  • 2200 W

  • Kovina šampanjske barve

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Izdelan iz na rjo odpornega nerjavnega jekla, varen in trpežen

Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavečega jekla, z dolgo življenjsko dobo.

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu

Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu.

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Ploščati grelni element za hitro kuhanje in preprosto čiščenje

Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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