2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD9324/50
Trpežna zasnova
Električni grelnik vode elegantne kovinske zasnove šampanjske barve je izdelan iz nerjavnega jekla in zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je varen in ima dolgo življenjsko dobo
1,7 litra
2200 W
Kovina šampanjske barve
Trpežen in elegantno oblikovan kovinski grelnik vode, izdelan iz na rjo odpornega nerjavečega jekla, z dolgo življenjsko dobo.
Varno in zanesljivo upravljanje grelnika vode, zasnovano v Združenem kraljestvu.
Zakriti element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
Ocene