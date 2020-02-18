2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1,7 litra
2200 W
Rdeča
Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.
Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.
Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Красо
18/02/2020
България
Preverjen kupec
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Prednosti
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Slabosti
Не съм забелязал.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9322/30 Електрическа кана
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9322/30 Електрическа кана
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9322/31 Kettle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HD9322/31 Kettle