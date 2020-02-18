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  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova
  • Trpežna zasnova

Izdelek ni več na voljo

Grelnik vode

HD9322/60

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Trpežna zasnova
Električni grelnik vode elegantne kovinske zasnove rdeče barve je izdelan iz nerjavnega jekla in ima nadzor temperature, je zasnovan v Združenem kraljestvu, zato je varen in ima dolgo življenjsko dobo
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Zasnovan za dolgo obstojnost

Trpežna zasnova

  • 1,7 litra

  • 2200 W

  • Rdeča

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje

Brezžični vrtljivi podstavek (360°) za enostavno dvigovanje in postavljanje.

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje

Vzmetni pokrov z veliko odprtino za preprosto polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/02/2020

България

България

Preverjen kupec

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Prednosti

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Slabosti

Не съм забелязал.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9322/30 Електрическа кана

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9322/30 Електрическа кана

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9322/31 Kettle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD9322/31 Kettle

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