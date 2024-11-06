2 leti garancije
1,7 l
Vzmetni pokrov
Svetlobni indikator
Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.
Eleganten svetlobni indikator v stikalu za vklop/izklop sveti, ko je grelnik vode vklopljen.
4.7
od 5
100
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kreativka123
06/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode!
Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips
06/01/2023
Slovenija
Odličen kotliček
Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!
Prednosti
Izdelava, hitrost gretja...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Zaposleni pri Philipsu
Preverjen kupec
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Prednosti
objem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica