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  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih

Serija 3000Plastičen grelnik vode

HD9318/70

4.7
| (100) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
S Philipsovim plastičnim grelnikom vode s prostornino 1,7 l, samodejnim odpiranjem pokrova in svetlobnim indikatorjem si lahko v trenutku enostavno pripravite najljubši napitek.
Poglej vse prednosti

Prostornina 1,7 l za celo družino je popolna za vsakogar

Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih

  • 1,7 l

  • Vzmetni pokrov

  • Svetlobni indikator

Ploščati grelni element za hitro vretje

Ploščati grelni element za hitro vretje

Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Eleganten svetlobni indikator v stikalu za vklop/izklop sveti, ko je grelnik vode vklopljen.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

100

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode!

Zelo hitro segreje vodo in ima preprost, eleganten dizajn, ki lepo dopolni mojo kuhinjo. 😊 Super nakup, ki ga priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9411/00 Grelnik vode Philips

06/01/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen kotliček

Kotliček je dobro izdelan in grajen, enostaven za uporabo in vodo zagreje zelo hitro. Priporočam vsem, ki ste v dvomu!

Prednosti

Izdelava, hitrost gretja...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9318/00 Grelnik vode

27/04/2023

Slovensko

Slovensko

Zaposleni pri Philipsu

Preverjen kupec

45

[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz

Prednosti

objem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

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