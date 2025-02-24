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  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
  • Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih

Serija 3000Grelnik vode – 1,7 litra, družinska velikost, črn

HD9318/20

4.7
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih
Z novim Philipsovim plastičnim grelnikom s prostornino 1,7 l, samodejnim odpiranjem pokrova in svetlobnim indikatorjem si lahko v trenutku enostavno pripravite najljubši napitek.
Poglej vse prednosti

Prostornina 1,7 l za celo družino je popolna za vsakogar

Uživajte v hitro pripravljenih toplih napitkih

  • 1,7 l

  • Vzmetni pokrov

  • Svetlobni indikator

Ploščati grelni element za hitro vretje

Ploščati grelni element za hitro vretje

Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Kontrolna lučka označuje, da je grelnik vode vklopljen

Eleganten svetlobni indikator v stikalu za vklop/izklop sveti, ko je grelnik vode vklopljen.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

18

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник

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