2 leti garancije
1,7 l
Vzmetni pokrov
Svetlobni indikator
Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.
Eleganten svetlobni indikator v stikalu za vklop/izklop sveti, ko je grelnik vode vklopljen.
4.7
od 5
18
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Preverjen kupec
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Preverjen kupec
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 3000 HD9318/20 Чайник