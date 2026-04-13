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  • Vroča voda za vsakodnevno uporabo
  • Vroča voda za vsakodnevno uporabo

Essentials CollectionGrelnik vode Philips serije 1000

HD9314/90

4.6

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Vroča voda za vsakodnevno uporabo

Prihranite čas z grelnikom vode Philips Essential Collection serije 1000. Hitro pripravite svoje najljubše tople napitke in zavrite vodo za kuhanje s ploščatim grelnim elementom, ki zagotavlja, da voda hitro zavre, in je enostaven za čiščenje.

Poglej vse prednosti

Hitro zavrite vodo za tople napitke in še več

Vroča voda za vsakodnevno uporabo

  • Trpežno, varno in učinkovito gretje vode

  • Pametna in priročna zasnova

  • Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Odkrijte celoten komplet za zajtrk

Komplet za zajtrk, zasnovan za tisto, kar je resnično pomembno. Odkrijte popoln komplet z ujemajočim se filtrskim kavnim aparatom in opekačem.

Ploščati grelni element za hitro gretje vode in preprosto čiščenje

Ploščati grelni element za hitro gretje vode in preprosto čiščenje

Zakrit grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro gretje in enostavno čiščenje – popolna kombinacija hitrosti in priročnosti za vaše najljubše tople napitke.

Zaščita pred delovanjem brez vode za vašo varnost

Zaščita pred delovanjem brez vode za vašo varnost

Lahko ste brez skrbi. Grelnik vode se samodejno izklopi, ko voda zavre, da ne bi prišlo do pregrevanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

16

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

13/04/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Ta ocena je bila podana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Ta ocena je bila podana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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