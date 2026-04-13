2 leti garancije
Vroča voda za vsakodnevno uporabo
Prihranite čas z grelnikom vode Philips Essential Collection serije 1000. Hitro pripravite svoje najljubše tople napitke in zavrite vodo za kuhanje s ploščatim grelnim elementom, ki zagotavlja, da voda hitro zavre, in je enostaven za čiščenje.
Trpežno, varno in učinkovito gretje vode
Pametna in priročna zasnova
Odkrijte celoten komplet za zajtrk
Komplet za zajtrk, zasnovan za tisto, kar je resnično pomembno. Odkrijte popoln komplet z ujemajočim se filtrskim kavnim aparatom in opekačem.
Zakrit grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro gretje in enostavno čiščenje – popolna kombinacija hitrosti in priročnosti za vaše najljubše tople napitke.
Lahko ste brez skrbi. Grelnik vode se samodejno izklopi, ko voda zavre, da ne bi prišlo do pregrevanja.
4.6
od 5
16
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
13/04/2026
Україна
Preverjen kupec
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Ta ocena je bila podana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Ta ocena je bila podana za Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000