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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionGrelnik vode

HD9300/90

4.7

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro in preprosto do vrele vode

Ploščat grelni element grelnika vodo hitro zavre in omogoča enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto vodo in tako tudi čistejše napitke.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv grelnik vode, grelni element za enostavno čiščenje

Hitro in preprosto do vrele vode

  • 1,6 l moči 2400 W

  • Indikator nivoja vode

  • Črna

  • Zgibni pokrov

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Enostavno polnjenje skozi pokrov/dulec

Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali zgibni pokrov.

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Jasne oznake za vodo na obeh straneh

Jasne oznake za vodo na obeh straneh električnega grelnika vode Philips na levi in desni strani.

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Navijalnik napajalnega kabla za enostavno shranjevanje

Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-1679531

Ocene

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4.7

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

14/12/2016

România

România

foarte bun

simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/13 Fierbător

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/13 Fierbător

04/09/2015

Eesti

Eesti

Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/00 Kettle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/00 Kettle

04/09/2015

Latvija

Latvija

cietam ūdenim nederiga

Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

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