Izdelek ni več na voljo
Hitro in preprosto do vrele vode
Ploščat grelni element grelnika vodo hitro zavre in omogoča enostavno čiščenje. Vodoodporni filter proti vodnemu kamnu zagotavlja čisto vodo in tako tudi čistejše napitke.
1,6 l moči 2400 W
Indikator nivoja vode
Črna
Zgibni pokrov
Grelnik vode lahko napolnite skozi dulec ali zgibni pokrov.
Jasne oznake za vodo na obeh straneh električnega grelnika vode Philips na levi in desni strani.
Kabel lahko ovijete okoli podstavka in tako grelnik vode enostavno postavite v kuhinjo.
Nagrade
4.7
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
floo
14/12/2016
România
foarte bun
simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/13 Fierbător
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/13 Fierbător
kassike
04/09/2015
Eesti
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/00 Kettle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/00 Kettle
inna
04/09/2015
Latvija
cietam ūdenim nederiga
Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna