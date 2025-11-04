Vaš pametni spremljevalec pri zdravih obrokih
Pametni Philips Airfryer serije 5000 XXL je vaš vsakodnevni spremljevalec v kuhinji za enostavno ustvarjanje uravnoteženih in okusnih obrokov za celo družino, vse dni v tednu.
Povežite se z aplikacijo HomeID
Airfryer 16-v-1
7,2 l (1,4 kg)
Tehnologija Rapid Air
Intuitivna aplikacija HomeID se enostavno poveže z Airfryerjem, zato je nepogrešljiva spremljevalka pri pripravi obrokov. Poleg receptov za zdravo cvrtje lahko odkrijete tudi druge zanimive in okusne nove recepte. Pripravo lahko tudi spremljate na daljavo prek aplikacije.
Pametni Philips Airfryer serije 5000 XXL ima 16 različnih načinov priprave: cvrtje, peka, peka na žaru, praženje, dehidriranje, popekanje, odmrzovanje, pogrevanje, fermentacija in še številne druge.
Odkrijte na stotine* slastnih, hitrih in zdravih receptov za Airfryer. Recepte v aplikaciji HomeID pripravljajo strokovnjaki za prehrano, zato je sprejemanje pravilnih odločitev povsem enostavno.
4.8
od 5
68
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Olga1985
04/11/2025
România
Foarte bine
Cea mai bună friteuză cu aer! Comparativ cu Braun 2-în-1, gătește de trei ori mai repede, în ciuda faptului că are aceeași putere de 2.000 de wați. Braun are două elemente de încălzire, dar Philips probabil gătește de trei ori mai repede datorită ventilatorului său. Un pui întreg de 2 kg a fost gata în 20 de minute. Cel mai bun lucru, cea mai minunată achiziție! Sunt foarte mulțumit și îl recomand cu căldură tuturor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Ep5545
01/11/2025
România
Foarte multumit
Dacă aş trage o concluzie: pentru o familie care găteşte des, vrea rezultate bune, vrea să reducă uleiul şi vrea un aparat versatil, îl consider o alegere foarte solidă. Pentru cineva care găteşte rar sau doar câte-o porţie, s-ar putea să fie mai mult decât necesar.
Ta ocena je bila podana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
Ta ocena je bila podana za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
AMDA
21/10/2025
Magyarország
Preverjen kupec
Csak ajánlani tudom!
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nem 5/5, hanem 10/10. Heti két-három alkalommal biztos, hogy használjuk. Egyébként sem szeretünk olajban sütni, így eddig mindent sütőben készítettünk el. Mondjuk egy pizza pont nem fér bele, de minden más már ebben készül.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo
V primerjavi s sveže ocvrtim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips
Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri izdelkih HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880