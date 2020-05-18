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  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/30

4.6
| (59) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
Philipsova edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje z zrakom in pripravo hrane, ki je na zunaj hrustljava, znotraj pa mehka. Z malo ali povsem brez olja zagotavlja popolno teksturo in okusno hrano.
Poglej vse prednosti

S tehnologijo Rapid Air do popolnih rezultatov

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

  • Cvrtnik za cvrtje z malo maščobe

  • Večnamenski kuhalnik zmogljiv. 1,2 kg

  • Bela

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Airfryerjeva edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Airfryer Philips s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje ter varno in varčno vsakdanjo uporabo.

Možnost priprave do 1,2 kg hrane za slastne obroke

Možnost priprave do 1,2 kg hrane za slastne obroke

Možnost priprave do 1,2 kg hrane zadostuje za do 5 oseb. Z Airfryerjem s 50 % večjo zmogljivostjo** lahko pripravite obroke tudi za večjo družino.

Digitalni zaslon za enostavno nastavitev časa in temperature

Digitalni zaslon za enostavno nastavitev časa in temperature

Z digitalnim zaslonom na dotik lahko enostavneje in natančneje nastavljate čas in temperaturo priprave. Najljubšo hrano pripravljajte pri idealni temperaturi in v idealnem času za najboljše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

59

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší fritéza

Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější

Prednosti

Zdravá příprava

Slabosti

Nevím o žádných

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

21/07/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník do kuchyně

Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.

Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.