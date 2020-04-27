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  • Odkrijte poln okus
  • Odkrijte poln okus
  • Odkrijte poln okus
  • Odkrijte poln okus
  • Odkrijte poln okus
  • Odkrijte poln okus
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Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionSoparnik

HD9140/91

4.8
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Soparnik Philips z ojačevalnikom okusa zagotavlja hrani slastno aromo zelišč in začimb. Pripravite najljubšo juho, enolončnico, kašo, riž in druge vrste hrane v posodi za kuhanje v pari XL. Pritisnite gumb za prednastavljen čas in pojdite po svojih opravkih.
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Soparnik z ojačevalnikom okusa

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  • 10 l, 900 W

  • Digitalni časovnik, nastavitve časa

  • Vložek za aromo, ohranjanje toplote

  • Plastika/kovina, črna

Ojačevalnik okusa zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Ojačevalnik okusa zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Edinstveni ojačevalnik okusa Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.

Optimalne nastavitve časa za ribe, zelenjavo, riž in drugo hrano

Optimalne nastavitve časa za ribe, zelenjavo, riž in drugo hrano

Kuhanje v pari zahteva natančnost, zato soparnik Philips nudi širok razpon nastavitev časa, ki zagotavljajo samodejno prekinitev kuhanja v pari, ko poteče nastavljeni čas kuhanja. Tako lahko kuhate raznovrstno hrano, vključno z rižem, jajci, zelenjavo, piščancem in ribami, ter pripravite popolne obroke, ki ohranijo vse vitamine in naraven okus.

Posoda za kuhanje v pari XL za juho, enolončnico, riž in več

Posoda za kuhanje v pari XL za juho, enolončnico, riž in več

S posodo za kuhanje v pari XL lahko pripravite raznoliko okusno hrano za vaše najbližje. Posoda za kuhanje v pari XL za kuhanje juh, enolončnic, riža in več.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

13

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/04/2020

Česká republika

Česká republika

Vyhovuje mi bez připomínek

Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.

Prednosti

Pracuje bez závad

Slabosti

Nemá nevýhody.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

27/08/2018

Česká republika

Česká republika

Funguje bezvadně

Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

11/03/2016

Česká republika

Česká republika

Hezký design, jednoduchost ovládání

Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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