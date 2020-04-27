2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
10 l, 900 W
Digitalni časovnik, nastavitve časa
Vložek za aromo, ohranjanje toplote
Plastika/kovina, črna
Edinstveni ojačevalnik okusa Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.
Kuhanje v pari zahteva natančnost, zato soparnik Philips nudi širok razpon nastavitev časa, ki zagotavljajo samodejno prekinitev kuhanja v pari, ko poteče nastavljeni čas kuhanja. Tako lahko kuhate raznovrstno hrano, vključno z rižem, jajci, zelenjavo, piščancem in ribami, ter pripravite popolne obroke, ki ohranijo vse vitamine in naraven okus.
S posodo za kuhanje v pari XL lahko pripravite raznoliko okusno hrano za vaše najbližje. Posoda za kuhanje v pari XL za kuhanje juh, enolončnic, riža in več.
4.8
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mirek7049
27/04/2020
Česká republika
Vyhovuje mi bez připomínek
Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.
Prednosti
Pracuje bez závad
Slabosti
Nemá nevýhody.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Aldabubo
27/08/2018
Česká republika
Funguje bezvadně
Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Pajap
11/03/2016
Česká republika
Hezký design, jednoduchost ovládání
Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer