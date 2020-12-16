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  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane
  • Čisti okus v pari kuhane hrane

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionSoparnik

HD9126/90

4.7
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Čisti okus v pari kuhane hrane
Idealne nastavitve kuhanja v pari za vsak obrok.
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Z vložkom za aromo

Čisti okus v pari kuhane hrane

  • 9 l, 900 W

  • Ročni časovnik

  • Vložek za aromo, posoda za juho/riž

  • Plastika, črna

Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Edinstveni vložek za aromo Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, pravi okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Nastavljiv časovnik za ribe, zelenjavo, riž itd.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

25

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

16/12/2020

România

România

Excelent pentru diversificare

De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

01/09/2020

България

България

Заслужава си !

Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

19/06/2020

България

България

Страхотен помощник

Препоръчвам на всяка майка, в приготвянето на пюрета за малките малчугани. Слагаш продуктите пускаш и забравяш. Стават идеални всички продукти.

Prednosti

Не изисква постояннно наблюдение, дали са готови продуктите.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HD9126/00 Уред за готвене на пара

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