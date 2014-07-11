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Vse serije

  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari
  • Pristen okus hrane, kuhane v pari

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionSoparnik

HD9115/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Pristen okus hrane, kuhane v pari

Idealne nastavitve kuhanja v pari za vsak obrok.

Poglej vse prednosti

Z vložkom za aromo

Pristen okus hrane, kuhane v pari

  • 5 l, 900 W

  • Ročni časovnik

  • Vložek za aromo, posoda za juho/riž

  • Plastika, bela/bež

Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Vložek za aromo zagotavlja boljši okus s slastno aromo zelišč in začimb

Edinstveni vložek za aromo Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, odličen okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Zdravo kuhanje v pari ohrani hranljive snovi

Nastavljiv časovnik za ribe, zelenjavo, riž itd.

Nastavljiv časovnik za ribe, zelenjavo, riž itd.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Parowar Daily Collection HD9115/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Parowar Daily Collection HD9115/00

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