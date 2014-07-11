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Izdelek ni več na voljo
Pristen okus hrane, kuhane v pari
Idealne nastavitve kuhanja v pari za vsak obrok.
5 l, 900 W
Ročni časovnik
Vložek za aromo, posoda za juho/riž
Plastika, bela/bež
Edinstveni vložek za aromo Philipsovega soparnika doda slastno aromo zelišč in začimb in daje hrani, kuhani v pari, odličen okus. V ojačevalnik dajte najljubša zelišča in začimbe, za ostalo pa bo poskrbela para. Zaradi vročine pare se iz zelišč in začimb sproščajo okusne arome, ki prežamejo hrano z okusi, ob katerih se vam bodo pocedile sline.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Viola88
11/07/2014
Polska
Rewelacja
Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Parowar Daily Collection HD9115/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Parowar Daily Collection HD9115/00