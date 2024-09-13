2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
Vonju po svežem toplem kruhu, ki se vsako jutro nezadržno širi po stanovanju, se preprosto ni mogoče upreti. Nič lažjega … Zvečer pripravite sestavine, nastavite zapoznitveni časovnik za naslednje jutro in pustite aparatu za peko kruha, da poskrbi za vse ostalo.
14 menijev (vključno z jogurtom)
1000 g
Črna
13-urni zapoznitveni časovnik
Philipsov aparat za peko kruha ima 14 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi posebne vrste kruha, kot sta Borodinsky in velikonočno kruh, ter okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.
Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z naprednim sistemom za nadzor temperature z enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo omogoča pripravo kuha povsem po lastnem okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno skorjo.
Specite si točno toliko kruha, kot ga pojeste. Na nadzorni plošči enostavno glede na potrebe izberite srednjo (750 g) ali veliko (1000 g) štruco.
4.3
od 5
20
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zox55
13/09/2024
Hrvatska
Odličan
Kruh je vrlo ukusan. Nema mane. Čitam tuđi komentar kako su upute loše. Nije istina. Treba staviti sastojke kako stoji u receptima, i nema se što dalje razmišljati. Moj savjet je kupiti taj pekač slobodno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Pekač kruha
Date of Use 2022-09-13
Pete22
07/09/2022
България
Прекрасен мултифункционален уред
С много технически възможности,гарантиращ прекрасен краен резултат.Любим на малки и големи
Prednosti
Компактен,икономичен, мултифункционален
Slabosti
Ами няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
spdsem
26/10/2021
Україна
Все подобається
Користуюся хлібопічкою вже майже три роки. Хліб дуже смачний. Тісто теж тепер зробити легко і не проблема.
Prednosti
Велика кількість програм
Slabosti
Не має
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9046/90 Хлібопічка
Date of Use 2019-10-26