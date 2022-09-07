2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
Vonju po svežem toplem kruhu, ki se vsako jutro nezadržno širi po stanovanju, se preprosto ni mogoče upreti. Nič lažjega … Zvečer pripravite sestavine, nastavite zapoznitveni časovnik za naslednje jutro in pustite aparatu za peko kruha, da poskrbi za vse ostalo.
12 menijev (vključno z jogurtom)
1000 g
Bela
13-urni zapoznitveni časovnik
Philipsov aparat za peko kruha ima 12 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.
Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z naprednim sistemom za nadzor temperature z enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo omogoča pripravo kuha povsem po lastnem okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno skorjo.
Specite si točno toliko kruha, kot ga pojeste. Na nadzorni plošči enostavno glede na potrebe izberite srednjo (750 g) ali veliko (1000 g) štruco.
4.7
od 5
19
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LiliPoli
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Много добро качество
Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати
Prednosti
достатъчно програми
Slabosti
няма програма само за печене
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
xomaktana
10/11/2020
Україна
Це те, чого я хотіла
Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.
Prednosti
Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.
Slabosti
Не люблю мити піля використання.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
Ренеta
20/06/2020
България
Продукът е с чудесни характеристики!
Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.
Prednosti
Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.
Slabosti
Не откривам недостатъци.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20