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  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro
  • Naj vam svež kruh polepša vsako jutro

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionAparat za peko kruha

HD9016/30

4.7

| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Naj vam svež kruh polepša vsako jutro

Vonju po svežem toplem kruhu, ki se vsako jutro nezadržno širi po stanovanju, se preprosto ni mogoče upreti. Nič lažjega … Zvečer pripravite sestavine, nastavite zapoznitveni časovnik za naslednje jutro in pustite aparatu za peko kruha, da poskrbi za vse ostalo.

Poglej vse prednosti

Kruh vseh okusov – na preprost način do okusnih rezultatov!

Naj vam svež kruh polepša vsako jutro

  • 12 menijev (vključno z jogurtom)

  • 1000 g

  • Bela

  • 13-urni zapoznitveni časovnik

12 prednastavljenih programov za kruh, testo, marmelado in celo jogurt

12 prednastavljenih programov za kruh, testo, marmelado in celo jogurt

Philipsov aparat za peko kruha ima 12 enostavnih prednastavljenih programov, s katerimi brezhibno speče prav vse vrste kruha – od slastnega polnozrnatega, brezglutenskega in francoskega do sladkega. Z njim lahko pripravite tudi okusno testo za testenine in celo marmelade. Karkoli pečete, dobrote boste pripravili z lahkoto in bodo vedno slastne, saj prednastavitve poskrbijo za ustrezno temperaturo in čas peke, kar zagotovi le najboljše rezultate. Če se vam mudi, vam je na voljo hiter program za hitrejšo peko ali celo super hiter program za peko v eni uri.

3 stopnje zapečenosti za skorjo po vašem okusu

3 stopnje zapečenosti za skorjo po vašem okusu

Aparat za peko kruha Philips VIVA vam z naprednim sistemom za nadzor temperature z enostavnim pritiskom na nadzorno ploščo omogoča pripravo kuha povsem po lastnem okusu – s svetlo, srednjo ali temno zapečeno skorjo.

Pečete lahko štruce v dveh velikostih in teže do 1 kg

Pečete lahko štruce v dveh velikostih in teže do 1 kg

Specite si točno toliko kruha, kot ga pojeste. Na nadzorni plošči enostavno glede na potrebe izberite srednjo (750 g) ali veliko (1000 g) štruco.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

19

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Много добро качество

Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати

Prednosti

достатъчно програми

Slabosti

няма програма само за печене

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

10/11/2020

Україна

Україна

Це те, чого я хотіла

Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.

Prednosti

Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.

Slabosti

Не люблю мити піля використання.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

20/06/2020

България

България

Продукът е с чудесни характеристики!

Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.

Prednosti

Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.

Slabosti

Не откривам недостатъци.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

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