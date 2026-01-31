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Izdelek ni več na voljo
HD8946/09
Več napitkov, več uporabnikov
Z espresso kavnim aparatom Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.
Digitalni ID
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Zrcalni iz nerjavnega jekla
Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega espresso kavnega aparata lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za kremno kavo.
Ta espresso kavni aparat Saeco omogoča 6 prilagodljivih profilov za shranjevanje osebnih nastavitev za različne kavne napitke. Enostavno lahko pripravite skodelico kave povsem po lastnem okusu, četudi aparat uporablja več oseb.
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