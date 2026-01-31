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Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco XelsisOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8946/09

Več napitkov, več uporabnikov

Z espresso kavnim aparatom Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.

Poglej vse prednosti

S popolnoma samodejnim dvojnim čiščenjem vrčka za mleko

Več napitkov, več uporabnikov

  • Digitalni ID

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Zrcalni iz nerjavnega jekla

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega espresso kavnega aparata lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za kremno kavo.

Kavo prilagodite svojemu okusu s 6 uporabniškimi profili

Kavo prilagodite svojemu okusu s 6 uporabniškimi profili

Ta espresso kavni aparat Saeco omogoča 6 prilagodljivih profilov za shranjevanje osebnih nastavitev za različne kavne napitke. Enostavno lahko pripravite skodelico kave povsem po lastnem okusu, četudi aparat uporablja več oseb.

Tehnične specifikacije

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