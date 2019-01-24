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Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco XelsisOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8943/29

4.8

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več napitkov, več uporabnikov

Z espresso kavnim aparatom Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.

Poglej vse prednosti

S popolnoma samodejnim dvojnim čiščenjem vrčka za mleko

Več napitkov, več uporabnikov

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Bel iz nerjavnega jekla

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

Kavo prilagodite svojemu okusu s 6 uporabniškimi profili

Kavo prilagodite svojemu okusu s 6 uporabniškimi profili

Ta aparat za espresso Saeco omogoča 6 prilagodljivih profilov za shranjevanje osebnih nastavitev za različne kavne napitke. Enostavno lahko pripravite skodelico kave povsem po lastnem okusu, četudi aparat uporablja več oseb.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

NAGYON JO EZ ESZPESSO KAVE FOZO.

NAGYON FINOM KAVET FOZ NAPNAK MINDEN SZAKASZABAN.BOLCSEK ASZT MONDTAK MEGHATJAK A KAVEJUKAT JOL INDUL NAP..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/19 Automata eszpresszó kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/19 Automata eszpresszó kávéfőző

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

NAGYON JO EZ ESZPESSO KAVE FOZO.

NAGYON JO KAVET FOZ,FARADT NAPOKON LENDULETTEL TOLT MEG ... . AZ IGAZI BOLCSEK ASZT MONDTAK;;ELEG JO KAVE....MINDEN ALAPJA EZ ES MAR EZ ELEG AZ ELETBE TOBB NEM IS KELL.....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 Automata eszpresszó kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 Automata eszpresszó kávéfőző

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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