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Izdelek ni več na voljo
Več napitkov, več uporabnikov
Z espresso kavnim aparatom Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Bel iz nerjavnega jekla
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Ta aparat za espresso Saeco omogoča 6 prilagodljivih profilov za shranjevanje osebnih nastavitev za različne kavne napitke. Enostavno lahko pripravite skodelico kave povsem po lastnem okusu, četudi aparat uporablja več oseb.
4.8
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KRECSO
24/01/2019
Magyarország
NAGYON JO EZ ESZPESSO KAVE FOZO.
NAGYON FINOM KAVET FOZ NAPNAK MINDEN SZAKASZABAN.BOLCSEK ASZT MONDTAK MEGHATJAK A KAVEJUKAT JOL INDUL NAP..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/19 Automata eszpresszó kávéfőző
CARLIE
19/01/2019
Magyarország
NAGYON JO EZ ESZPESSO KAVE FOZO.
NAGYON JO KAVET FOZ,FARADT NAPOKON LENDULETTEL TOLT MEG ... . AZ IGAZI BOLCSEK ASZT MONDTAK;;ELEG JO KAVE....MINDEN ALAPJA EZ ES MAR EZ ELEG AZ ELETBE TOBB NEM IS KELL.....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 Automata eszpresszó kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 Automata eszpresszó kávéfőző
GrzegorzPL
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia
Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy