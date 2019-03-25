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  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco SyntiaOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8833/19

4.2

| (10) Ocene

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov

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Kompakten in eleganten sistem za mletje in pripravo kave

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črn iz nerjavnega jekla

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

10

Ocene

2
1

25/03/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry kompaktowy expres

Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

02/05/2017

România

România

Conform asteptarilor

Am facut un mic efort financiar si am cumparat acest produs stiind ca Philips Saeco sunt cei mai buni in domeniu. M-am documentat si am comparat multe produse ale aceluiasi producator. Sunt incantat si acasa bem mereu o cafea foarte buna. Am incercat si cafea boabe si cea macinata , ambele functii sunt foarte ok. Important, il curatam conform indicatiilor tehnice. Recomand cu incredere

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Syntia HD8833/19 Espressor super automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Syntia HD8833/19 Espressor super automat

22/09/2013

Polska

Polska

Ten ekspres jest odpowiedni do domu.

Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

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