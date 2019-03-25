2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8833/19
Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov
Klasičen penilnik mleka
Črn iz nerjavnega jekla
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.2
od 5
10
Ocene
Ząbek23
25/03/2019
Polska
Bardzo dobry kompaktowy expres
Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
FIM28
02/05/2017
România
Conform asteptarilor
Am facut un mic efort financiar si am cumparat acest produs stiind ca Philips Saeco sunt cei mai buni in domeniu. M-am documentat si am comparat multe produse ale aceluiasi producator. Sunt incantat si acasa bem mereu o cafea foarte buna. Am incercat si cafea boabe si cea macinata , ambele functii sunt foarte ok. Important, il curatam conform indicatiilor tehnice. Recomand cu incredere
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Syntia HD8833/19 Espressor super automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Syntia HD8833/19 Espressor super automat
k1999g
22/09/2013
Polska
Ten ekspres jest odpowiedni do domu.
Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19