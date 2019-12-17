2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo/črn
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.
Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.
4.7
od 5
24
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kocci
17/12/2019
Hrvatska
Vrhunski espresso aparat za malo novca
Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Ručně a přesto špičková káva
Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.
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Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
rolicot
05/02/2017
Česká republika
S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.
Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač