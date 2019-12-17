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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8425/19

4.7
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

S filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo/črn

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Trpežni vrhunski materiali

Trpežni vrhunski materiali

Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.

Ergonomični vsakodnevni postopki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

24

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

17/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski espresso aparat za malo novca

Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Ručně a přesto špičková káva

Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

05/02/2017

Česká republika

Česká republika

S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.

Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

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