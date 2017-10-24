2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Klasičen penilnik mleka
Črna
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.5
od 5
31
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Noname
24/10/2017
Slovenija
Odličen izdelek za ta denar
Ob pravilni uporabi in uporabi prave kave (za espresso) je kava odlična. Enostaven za uporabo, praktičen, majhen. Slabost je gumb za vklop in izklop na zadnji strani ter malo maneverskega prostora za uporabo penilca mleka. Drugače pa za ta denar je aparat več kot odličen. Priporočam nakup!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat
Serda
11/08/2017
Slovenija
Odličen aparat
Ta aparat je za moj okus trenutno eden naboljših na trgu in odtehta vsak cent odštetega zanj. Z malo prakse se z njim pripravi božanska kava, s polno kavno kremo in okusa. Mogoče je le oblika bolj skromna. Kakor za koga no.
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat
Marijan
17/01/2017
Hrvatska
Dobar i praktičan proizvod
Kako sam započeo sa korištenjem Saeco Poemia ručnog aparata za kafu, mogu reći da sam zaista zadovoljan izvedbom i kvalitetom uređaja, a ponajviše sa dobrom kafom koju napravim pomoću njega. Malen a moćan, kompaktan i prilagodljiv i za male prostore. Uz to, pored standardne mljevene kafe mogu se koristiti i kapsule za pripremanje iste. To je svakako veliki plus za one koji žele da mijenjaju arome kafe. Također za sve ljubitelje machiatta i capucina tu je i nastavak za grijanje mlijeka i stvaranje pjene pa je užitak ispijanja kafe time veći. A uz to, vodena para odnosno vruća voda koju ovaj nastavak omogućava je da se može dobiti vruća voda za tren, za recimo potrebe pripreme čaja ili zagrijavanja nekog napitka. Održavanje aparata je jednostavno i nema brige jesam li ga zaboravio isključiti. Strujna sklopka se sama isključi nakon kratkog vremena. Zato je moja preporuka za sve one koji razmišljaju o kupnji kafe aparata a imaju dilemu, Saeco Poemia je pravi izbor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso