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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8423/19

4.5
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

S filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črna

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

31

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/10/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za ta denar

Ob pravilni uporabi in uporabi prave kave (za espresso) je kava odlična. Enostaven za uporabo, praktičen, majhen. Slabost je gumb za vklop in izklop na zadnji strani ter malo maneverskega prostora za uporabo penilca mleka. Drugače pa za ta denar je aparat več kot odličen. Priporočam nakup!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

11/08/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen aparat

Ta aparat je za moj okus trenutno eden naboljših na trgu in odtehta vsak cent odštetega zanj. Z malo prakse se z njim pripravi božanska kava, s polno kavno kremo in okusa. Mogoče je le oblika bolj skromna. Kakor za koga no.

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

17/01/2017

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i praktičan proizvod

Kako sam započeo sa korištenjem Saeco Poemia ručnog aparata za kafu, mogu reći da sam zaista zadovoljan izvedbom i kvalitetom uređaja, a ponajviše sa dobrom kafom koju napravim pomoću njega. Malen a moćan, kompaktan i prilagodljiv i za male prostore. Uz to, pored standardne mljevene kafe mogu se koristiti i kapsule za pripremanje iste. To je svakako veliki plus za one koji žele da mijenjaju arome kafe. Također za sve ljubitelje machiatta i capucina tu je i nastavak za grijanje mlijeka i stvaranje pjene pa je užitak ispijanja kafe time veći. A uz to, vodena para odnosno vruća voda koju ovaj nastavak omogućava je da se može dobiti vruća voda za tren, za recimo potrebe pripreme čaja ili zagrijavanja nekog napitka. Održavanje aparata je jednostavno i nema brige jesam li ga zaboravio isključiti. Strujna sklopka se sama isključi nakon kratkog vremena. Zato je moja preporuka za sve one koji razmišljaju o kupnji kafe aparata a imaju dilemu, Saeco Poemia je pravi izbor.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

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