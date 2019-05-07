2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8327/09
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo
Ta posebni filter za kremnost zagotavlja obstojno in okusno kremnost – pri vsaki kavni mešanici.
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma izkoriščena vsa zmleta kava
3.1
od 5
8
Ocene
Farcutiu
07/05/2019
România
Foarte multumita
Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8327/99 Espressor manual
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8327/99 Espressor manual
Dexter
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Lazer
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09