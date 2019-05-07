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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8327/09

3.1

| (8) Ocene

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.

Poglej vse prednosti

S patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

Nosilec filtra za kremnost pod pritiskom

Nosilec filtra za kremnost pod pritiskom

Ta posebni filter za kremnost zagotavlja obstojno in okusno kremnost – pri vsaki kavni mešanici.

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Črpalka 15 barov

Črpalka 15 barov

Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma izkoriščena vsa zmleta kava

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.1

od 5

8

Ocene

2

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8327/99 Espressor manual

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8327/99 Espressor manual

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

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