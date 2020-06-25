2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Class
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo/črn
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Prednosti
Страхотно кафе с каймак
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина