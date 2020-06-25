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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8325/79

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

S patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Class

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo/črn

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Trpežni vrhunski materiali

Trpežni vrhunski materiali

Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Prednosti

Страхотно кафе с каймак

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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