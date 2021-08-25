2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Klasičen penilnik mleka
Črna
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.
Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.
4.5
od 5
12
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Puf88
25/08/2021
България
Страхотен продукт
Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.
Prednosti
Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.
Slabosti
С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Prednosti
Все сподобалося
Slabosti
Не має
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Prednosti
Довговічна та надійна
Slabosti
Не виявлено
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка