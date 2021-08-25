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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8323/39

4.5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

S patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črna

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Trpežni vrhunski materiali

Trpežni vrhunski materiali

Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih materialov.

Ergonomični vsakodnevni postopki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

12

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

25/08/2021

България

България

Страхотен продукт

Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.

Prednosti

Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.

Slabosti

С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Prednosti

Все сподобалося

Slabosti

Не має

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Prednosti

Довговічна та надійна

Slabosti

Не виявлено

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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