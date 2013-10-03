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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Izdelek ni več na voljo

Pure EssentialsKavni aparat

HD7690/30

5

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Pripravite povsem po svojem okusu

Prefinjeni kavni aparat Philips je idealen za vse, ki želijo aromo in zasnovo odlične kakovosti. Funkcija nastavitve moči in časovnik vam omogočata pripravo kave po lastnem okusu, kadarkoli to želite.

Poglej vse prednosti

Regulator MyAroma za osebno nastavitev moči

Pripravite povsem po svojem okusu

  • S steklenim vrčem

  • Proizvedeno v Nemčiji

  • Bel

1,400 W

1,400 W

Hitra črpalka kavnega aparata Philips kavo pripravi hitreje in z najboljšo aromo.

Izbira moči za izbiro intenzivnosti kave

Izbira moči za izbiro intenzivnosti kave

Nastavite blago, srednjo ali visoko intenzivnost kave.

Indikator odstranitve vodnega kamna

Kavni aparat Philips vas bo opomnil, kdaj morate odstraniti vodni kamen. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zagotovili najboljši okus kave in preprečili nabiranje vodnega kamna, ki je v vodi iz pipe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/10/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní poměr výkon / cena

Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum uporabe 2018-08-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum uporabe 2018-08-20

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