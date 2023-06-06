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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
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  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Izdelek ni več na voljo

IntenseKavni aparat

HD7685/90

4.1

| (29) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

Pripravite povsem po svojem okusu

Patentirano stikalo za intenzivnost vam omogoča nastavitev načina, na katerega voda steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok curek kavi da prefinjen in blag okus, nastavitev za ozki curek pa močan in intenziven okus.

Poglej vse prednosti

Stikalo za intenzivnost za izbiro blage do močne kave

Pripravite povsem po svojem okusu

  • S steklenim vrčem

  • S stikalom za intenzivnost

  • Črna

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.

Stikalo za intenzivnost za pripravo od blage do močne kave

Stikalo za intenzivnost za pripravo od blage do močne kave

Patentirano stikalo za intenzivnost vam omogoča nastavitev načina, na katerega voda steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok curek kavi da prefinjen in blag okus, ozka nastavitev pa močan in intenziven okus.

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

29

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/06/2023

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu

Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

21/11/2022

Polska

Polska

Polecam

Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

15/07/2021

România

România

Recomand

Mirosul cafelei proaspat rasnite este demential, putin greoaie setarile cafelei optime si partea de curatare a filtrului, ar fi util un tutorial video cu aceste lucruri de "finete", dar este un aparat foarte bun, merita, spun in calitate de bautoare pasionata de cafea de calitate!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00

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