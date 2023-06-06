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Pripravite povsem po svojem okusu
Patentirano stikalo za intenzivnost vam omogoča nastavitev načina, na katerega voda steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok curek kavi da prefinjen in blag okus, nastavitev za ozki curek pa močan in intenziven okus.
S steklenim vrčem
S stikalom za intenzivnost
Črna
Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.
Patentirano stikalo za intenzivnost vam omogoča nastavitev načina, na katerega voda steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok curek kavi da prefinjen in blag okus, ozka nastavitev pa močan in intenziven okus.
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
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4.1
od 5
29
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
snupis4
06/06/2023
Lietuva
Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu
Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Boooo
21/11/2022
Polska
Polecam
Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
GabiGratiela
15/07/2021
România
Recomand
Mirosul cafelei proaspat rasnite este demential, putin greoaie setarile cafelei optime si partea de curatare a filtrului, ar fi util un tutorial video cu aceste lucruri de "finete", dar este un aparat foarte bun, merita, spun in calitate de bautoare pasionata de cafea de calitate!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aparat de cafea Grind & Brew HD7769/00