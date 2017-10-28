2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S toplotno izoliranim vrčem
Črna/srebrna
Prostornina 1,2 l
2–15 skodelic
Samodejni izklop
Vrhunski toplotno izolirani vrč iz nezlomljivega nerjavečega jekla več kot 2 uri ohrani polno aromo in temperaturo kave. Zasnova z dvojno steno zagotavlja, da je temperatura kave vsaj 65 °C po 2 urah.
Toplotno izoliran vrč ima pametno ključavnico enostavne uporabe. Ključavnica zagotavlja, da se aroma in temperatura povsem ohranita, ko vrč vzamete iz kavnega aparata.
Koncentriran vodni curek na kavo omogoča, da aparat iz kavnih zrn izvleče optimalen okus.
4.7
od 5
10
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jozef9
28/10/2017
Slovensko
vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....
Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Prednosti
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Slabosti
Nenalezeny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Prednosti
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kava ima po 2 urah vsaj 65 °C