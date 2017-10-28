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  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
  • Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi

Izdelek ni več na voljo

Café GaiaKavni aparat s filtri, termo vrč

HD7546/20

4.7
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
Kavni aparat Café Gaia pripravlja odlično kavo v naši klasični zasnovi. V toplotno izoliranem vrču se polna aroma in temperatura ohranita več kot 2 uri*.
Poglej vse prednosti

V toplotno izoliranem vrču kava ostane vroča več kot 2 uri*

Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi

  • S toplotno izoliranim vrčem

  • Črna/srebrna

  • Prostornina 1,2 l

  • 2–15 skodelic

  • Samodejni izklop

Toplotno izoliran vrč z dvojno steno iz nerjavečega jekla za ohranjanje temperature

Toplotno izoliran vrč z dvojno steno iz nerjavečega jekla za ohranjanje temperature

Vrhunski toplotno izolirani vrč iz nezlomljivega nerjavečega jekla več kot 2 uri ohrani polno aromo in temperaturo kave. Zasnova z dvojno steno zagotavlja, da je temperatura kave vsaj 65 °C po 2 urah.

Pametna ključavnica na toplotno izoliranem vrču ohranja aromo

Pametna ključavnica na toplotno izoliranem vrču ohranja aromo

Toplotno izoliran vrč ima pametno ključavnico enostavne uporabe. Ključavnica zagotavlja, da se aroma in temperatura povsem ohranita, ko vrč vzamete iz kavnega aparata.

Koncentriran vodni curek za bogat okus kave

Koncentriran vodni curek za bogat okus kave

Koncentriran vodni curek na kavo omogoča, da aparat iz kavnih zrn izvleče optimalen okus.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

10

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/10/2017

Slovensko

Slovensko

vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....

Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Prednosti

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Slabosti

Nenalezeny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Prednosti

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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  1. Kava ima po 2 urah vsaj 65 °C