2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S steklenim vrčem
S časovnikom
Črne in kovinske barve
30 minut po pripravi kave se kavni aparat samodejno izklopi za manjšo porabo energije in boljšo varnost. Ta funkcija je v skladu z zakonodajo EU, ki velja za vse kavne aparate, ki se prodajajo v EU.
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.
4.8
od 5
73
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
05/11/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek mi vyhovuje
Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.
Prednosti
vše
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
ower23
16/01/2017
Česká republika
SPOKOJENOST
káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Prednosti
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Slabosti
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка