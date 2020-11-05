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  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava
  • Preprosto odlična kava

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionKavni aparat

HD7459/20

4.8
| (73) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Preprosto odlična kava
Uživajte v okusu in aromi sveže pripravljene kave s tem zanesljivim Philipsovim kavnim aparatom. Ker ima poseben nastavek za aromo, boste v vrhunskem okusu uživali v prav vsaki skodelici. Časovnik poskrbi, da vas vsako jutro zbudi vonj sveže kave.
Poglej vse prednosti

Z nastavkom za aromo za najboljši okus

Preprosto odlična kava

  • S steklenim vrčem

  • S časovnikom

  • Črne in kovinske barve

Samodejni izklop po 30 minutah za manjšo porabo energije in boljšo varnost

Samodejni izklop po 30 minutah za manjšo porabo energije in boljšo varnost

30 minut po pripravi kave se kavni aparat samodejno izklopi za manjšo porabo energije in boljšo varnost. Ta funkcija je v skladu z zakonodajo EU, ki velja za vse kavne aparate, ki se prodajajo v EU.

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

73

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

05/11/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek mi vyhovuje

Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.

Prednosti

vše

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

16/01/2017

Česká republika

Česká republika

SPOKOJENOST

káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Prednosti

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Slabosti

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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