IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi
  • Enostavno uživajte v kavi

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionKavni aparat

HD7457/20

4.8
| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavno uživajte v kavi
Uživajte v okusu in aromi sveže pripravljene kave s tem zanesljivim Philipsovim kavnim aparatom. Ker ima poseben nastavek za aromo, boste v vrhunskem okusu uživali v prav vsaki skodelici.
Poglej vse prednosti

Z nastavkom za aromo za najboljši okus

Enostavno uživajte v kavi

  • S steklenim vrčem

  • Črne in kovinske barve

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

25

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Prednosti

Всі За! Одноголосно!

Slabosti

Жодного члена родини!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Prednosti

Удобство, простота

Slabosti

Не выявил

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki