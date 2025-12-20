2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S steklenim vrčem
Črne in kovinske barve
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.
Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno kroženje kave v vrču za optimalno in enakomerno aromo od prve do zadnje skodelice.
4.8
od 5
25
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Prednosti
Всі За! Одноголосно!
Slabosti
Жодного члена родини!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Prednosti
Удобство, простота
Slabosti
Не выявил
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка